Elezioni, corsa al rinnovo della tessera elettorale: disagi nel Lazio

di Fabio Rossi

Più di due milioni di romani sono chiamati alle urne, domani nei 2.600 seggi allestiti nella Capitale, per le elezioni Politiche a cui, qui, si aggiungono anche le Regionali (4,8 milioni gli aventi diritto al voto in tutto il Lazio). Tre le schede che saranno consegnate agli elettori (soltanto due agli under 25, che non votano per il Senato): una di colore rosa per la Camera dei deputati, una gialla per il Senato e una verde per la Regione. Si vota solo domani, dalle 7 alle 23. A seguire sarà eseguito lo spoglio delle schede per...