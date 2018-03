Elezioni 2018: dove e come rinnovare la tessera elettorale

Con le elezioni comunali del 4 marzo 2018 molti cittadini tireranno fuori dal cassetto la tessera elettorale e si accorgeranno di non avere più spazi liberi per far apporre il timbro che certifica la votazione o peggio non troveranno proprio più la tessera.Nel caso di tessera con spazi esauriti sarà possibile richiederne una nuova presso gli uffici demografici del proprio municipio o all’Ufficio Elettorale in via Luigi Petroselli n. 50 (orario 8:30-17.30 dal lunedi al giovedì ultimo appuntamento ore 17:00) e venerdì ore 8:30 – 14:00 (ultimo appuntamento ore 13:00). Orari straordinari per venerdì 2 marzo dalle ore 8.30 alle ore 18.00, sabato 3 marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e domenica 4 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00.Il rilascio della tessera è gratuito ed immediato, occorre presentare la vecchia tessera e un documento d’identità valido. Mentre se la tessera è andata smarrita sarà sufficiente richiedere un duplicato, previa autocertificazione, senza necessità di denuncia all’Autorità competente negli stessi uffici.L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora nel periodo che va da martedì 23 gennaio a lunedì 12 febbraio 2018.