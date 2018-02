Da Renzi a Grasso la sinistra in piazza contro i fascismi (ma pestandosi i piedi)

di Mario Ajello

Tutti in piazza contro il fascismo. Ma non volendosi affatto bene tra di loro. Ecco le sigle e i partiti di sinistra pronti a sfilare oggi nella Roma non città aperta ma città chiusa. Per i troppi cortei, e in quello promosso dall'Anpi è alto il rischio che ci si pesti i piedi Pd contro Leu, Leu contro Potere al Popolo, Rizzo e Ferrando comunisti vicendevolmente contro, Rifondazione contro gli altri e gli altri contro Rifondazione. E dunque è il fascismo il vero nemico? O più praticamente, dentro il...