Centrodestra, il Csm contro il giudice "con la pistola" candidato: revocata l'aspettativa

Il Plenum del Csm ha revocato l'«aspettativa per motivi elettorali» dopo la richiesta arrivata oggi dal giudice Angelo Raffaele Mascolo, in servizio al Tribunale di Treviso. Il magistrato aveva annunciato la propria candidatura nella lista moderata di centrodestra "Noi per l'Italia", cosiddetta quarta gamba della coalizione del centrodestra.



Il dietrofront arriva dopo che meno di una settimana fa, sempre su sua richiesta, gli era stata concessa l'aspettativa. Il gip lo scorso marzo in un'intervista aveva dichiarato: «Questo Stato non è più nelle condizioni di garantire la sicurezza dei cittadini. Anzi semplicemente lo Stato non c'è più. D'ora in poi faccio da me: quando esco di casa mi metto in tasca la pistola». Parole che suscitarono molte polemiche.

Mercoledì 31 Gennaio 2018



