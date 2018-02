Roma, l'ambasciatore statunitense Eisenberg incontra i vertici del Messaggero

L'ambasciatore degli Stati Uniti stamattina è venuto in visita al Messaggero. Lewis M. Eisenberg, accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, ha raggiunto la nostra sede in via del Tritone per incontrare i vertici del Messaggero. Ad accoglierlo all'ingresso il direttore, Virman Cusenza.Eisenberg, nato nel 1942 in Illinois e nominato ambasciatore da Donald Trump, ha voluto rendere omaggio al quotidiano più antico e diffuso della Capitale. Ha avuto un cordiale incontro con il presidente Francesco Gaetano Caltagirone, con l'amministratore delegato Azzurra Caltagirone e con il direttore Cusenza, per un ampio scambio di vedute sulle principali questioni nazionali ed internazionali.