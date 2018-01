Usa, ok di Senato e Camera: fine dello shutdown. Ma i democrats si spaccano

Il presidente Donald Trump ha firmato la misura approvata dal Congresso per mettere fine allo shutdown, finanziando il governo fino all'8 febbraio. Con la firma la norma entra in vigore mettendo fine alla paralisi del governo che può 'ufficialmente' riaprire.



L'accordo per mettere fine allo shutdown spacca i democratici, con il leader della minoranza in Senato Chuck Schumer sommerso dalle critiche per un'intesa che non offre alcuna garanzia su una nuova legge sull'immigrazione. Per i democratici si tratta di una spaccatura importante che alimenta il malessere all'interno del partito, già emerso durante le elezioni del 2016 con l'avanzata dell'area liberal che sosteneva Bernie Sanders. La senatrice democratica Kamala Harris, critica con Schumer, ritiene sia una 'follià credere alle promesse del leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell.

