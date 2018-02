Oxfam, scandalo sessuale: si dimette Penny Lawrence, numero due della ong

Cade una testa eccellente nello scandalo sessuale che ha colpito la ong Oxfam. Si è dimessa la numero due dell'organizzazione, Penny Lawrence, che si è assunta «piena responsabilità» per il comportamento dello staff nel corso delle crisi umanitarie in Ciad e ad Haiti. Ha inoltre ammesso che Oxfam non è riuscita ad agire in modo adeguato nelle due vicende venute alla luce dopo le rivelazioni della stampa britannica.

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA