Nigeria, Boko Haram: «Abbiamo noi le 110 studentesse scomparse»

Una fazione di Boko Haram ha confermato di tenere prigioniere le 110 studentesse scomparse dalla città di Dapchi, nel nordest della Nigeria. Lo ha riferito Aisha Alkali Wakil, attivista per i diritti umani e avvocato, affermando di essere stata contattata giovedì dalla fazione Albarnawi di Boko Haram. Secondo la Waki, nota in Nigeria per avere fatto più volte da mediatrice tra il gruppo terrorista islamico e l'esercito, «le ragazze sono al sicuro, in buone condizioni e in salute».

Venerd├Č 2 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:26



