Mar Nero, caccia russo sfreccia a meno di due metri da aereo da ricognizione Usa Video

Un caccia russo bisonico Su-27 ha sfiorato, arrivando a due soli metri di distanza, un velivolo di ricognizione americano EP-3 Aries sul Mar Nero, ha reso noto la marina americana. L'aereo americano, un quadrimotore turboelica, per questo ha posto fine in anticipo alla sua missione. «L'operazione di intercettazione si è protratta per due ore e 40 minuti», si precisa. Si tratta di uno degli incontri più ravvicinati di sempre.

