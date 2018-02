Iran, si schianta aereo di linea: morte le 65 persone a bordo

In base a quanto si apprende, l'aereo si è schiantato nella zona montagnosa vicino al villaggio di Samirom, nella provincia di Isfahan. I resti dell'Atr, in servizio da 20 anni, sono stati ritrovati nonostante le pessime condizioni meteorologiche. Tra le 65 persone a bordo (compresi pilota, l'esperto capitano Foulad, copilota, due hostess e due addetti alla sicurezza) c'era anche un bambino. Un uomo, che sarebbe dovuto essere il 66esimo passeggero, si è invece salvato perché ha perso il volo.



Mohammad Tabatabaï, direttore delle pubbliche relazioni di Aseman, all'agenzia di stampa iraniana Isna: «Non abbiamo ancora accesso al punto esatto dello schianto, quindi non possiamo confermare definitivamente la morte di tutti i passeggeri dell'aereo», ha dichiarato. In precedenza un portavoce della compagnia aveva affermato che tutte le 66 persone a bordo erano morte. L'aereo è scomparso dal radar 50 minuti dopo il decollo e si è schiantato in una zona di montagna coperta di neve.

Un aereo iraniano con a bordo 65 persone, partito da Teheran e diretto nella città sudoccidentale di Yasuj, si è schiantato a sud di Isfahan: non vi sarebbero superstiti. Si tratta di un Atr 72 biturboelica della Iran Aseman Airlines. Scattato l'allarme, un elicottero ha cercato di raggiungere la zona dello schianto, ma non è riuscito ad atterrare a cause delle pessime condizioni meteo.