Iran, aereo precipitato: nel 2013 il pilota riuscì ad atterrare nonostante l'avaria a un motore

di Paolo Ricci Bitti

Hojjat Foulad, il comandante dell'Atr 72-550 della compagnia aerea iraniana Aseman precipitato nei pressi di Semiron, sulle montagne coperte di neve della regione di Isfahan, mentre copriva la tratta fra Teheran e la città di Yasouj, è considerato un pilota assai esperto, soprattutto con questo tipo di velivolo biturboelica.



Secondo i media iraniani, Foulad, nel 2013 riuscì ad atterrare proprio nello scalo di Yasouj nonostante l'avaria a un motore. Sempre secondo media locali, l'Atr, in servizio da 20 anni, è stato visto tentare un atterraggio di emergenza nei campi di una fattoria. Non vi sarebbero superstiti fra le 65 persone a bordo (sei i membri dell'equipaggio), fra le quali un bambino. Un elicottero dei soccorsi non è riuscito ad atterrare per il maltempo, in particolare la nebbia, che grava sulla zona.









Domenica 18 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:19



