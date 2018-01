Germania, dall'estrema destra dell'Afd all'Islam: «Non c'è altro Dio all'infuori di Allah»

Adesso è Ahmad, non più Arthur. Nei giorni scorsi l'esponente del partito di estrema destra Afd aveva stupito la Germania con la sua conversione all'Islam e oggi ha raccontato al quotidiano popolare Bild di aver cambiato anche nome. «Credo che non vi sia altro Dio all'infuori di Allah», ha dichiarato Ahmad Wagner, affermando di aver cambiato religione dopo aver visto pastori protestanti che partecipavano al gay pride, portando anche i figli. La conversione di Wagner ha colpito l'opinione pubblica, dopo la campagna anti immigrati e anti Islam portata avanti dal suo partito in campagna elettorale.



In Brandeburgo, dove Wagner faceva parte del direttivo di AfD, il capo regionale aveva dichiarato che l'Islam non appartiene alla Germania. Ahmad Wagner ha comunque affermato oggi di non voler lasciare il partito, ma di voler contribuire a formare ponti fra i tedeschi e la comunità islamica. Dopo aver annunciato la sua conversione, ha detto ancora Wagner, molte persone lo hanno minacciato via mail o sui social. «Qualcuno mi ha scritto che dovrei lasciare subito la Germania, prima di cominciare a fabbricare bombe».

Mercoledì 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55



