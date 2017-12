Gb, operaio dimentica la busta paga in un pub: il proprietario scatena una caccia sui social per ridargli i soldi

di Federica Macagnone

Ha avuto un clamoroso e insperato lieto fine il triste Natale vissuto da Mariusz, un operaio polacco che il 21 dicembre ha perso in pub di Wimbledon, a sudovest di Londra dove lavora, la sua busta paga mensile con tutti i soldi dello stipendio. Tornato subito dopo in Polonia per le feste, non aveva detto nulla alla famiglia per non rattristarla, ma dentro di sé era angosciato per quella perdita che per lui voleva dire tanto: meno soldi, meno regali, meno serenità da donare ai suoi cari dai quali resta lontano per gran parte dell'anno. Non sapeva che Mick Dore, il 51enne proprietario dell'Alexandra Pub, aveva trovato quella busta su cui c'era scritto Mariusz e aveva nel frattempo scatenato sui social una gigantesca caccia all'uomo per rintracciarlo e restituirgli il denaro.«Mariusz, abbiamo trovato la tua busta paga all'Alex giovedì sera (21 dicembre) - ha postato Mick - È pieno di soldi, non l'hai perso. Ce l'abbiamo noi! Se qualcuno conosce un uomo polacco di nome Mariusz, vicino a Wimbledon, potrebbe essere lui. Per favore, diteglielo!». L'appello è stato visualizzato 1,5 milioni di volte su Facebook e ha ottenuto oltre tre milioni di interazioni su Twitter, con messaggi che sono arrivati da ogni parte del mondo, dall'Australia al Canada, dalle Filippine all'Europa. E alla fine è stato visto anche dal figlio di Mariusz (lui non usa i social) che ha avvisato il padre: «Potresti essere tu, papà?». Dopo aver fatto il giro del mondo, il messaggio era arrivato a segno. E il 27 dicembre, tra la sorpresa generale, l'operaio polacco è entrato con discrezione nel pub e ha detto: «Sono Mariusz, penso che voi abbiate i miei soldi».Dopo avergli fatto alcune domande per accertarsi che quell'uomo fosse proprio Mariusz (dov'era seduto quella sera, a che ora era entrato, quanti soldi c'erano nella busta paga e altro ancora), Mick ha postato: «Oh mio Dio, l'abbiamo trovato!!! È appena entrato nel bar ed è lui al 100%, ho controllato le telecamere di sicurezza. Ora vogliamo solo ringraziare tutti coloro che hanno twittato, ritwittato, tradotto e si sono dati da fare per aiutarci. Tutto questo lo avete fatto voi, gente». Nell'Alexandra Pub milioni di persone di tutto il mondo si sono riunite per ridare il sorriso a un operaio polacco: un piccolo miracolo che ha scaldato il Natale di tutti.