Formule di governo/ L’inciampo tedesco un monito per l’Italia

di Marco Gervasoni

È probabile che gli storici futuri ricorderanno il 21 gennaio 2018 come l’inizio della fine del socialismo tedesco. Salvo clamorose smentite da parte del referendum che sarà sottoposto ai militanti nei prossimi giorni, la Spd con il voto di ieri si appresta a ritornare al governo con Angela Merkel nella Grande Coalizione (in breve Groko). Ma per senso di responsabilità, la socialdemocrazia ha quasi certamente firmato il suo suicidio politico. Sia chiaro, il collasso l’avrebbe colpita ancor più, e...