Erdogan e la visita (storica) in Vaticano per trovare l'accordo su Gerusalemme

di Marco Ventura

Visita storica quella che si apre nella tarda serata di oggi a Roma con l'arrivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, primo capo di Stato turco invitato in Vaticano dopo 59 anni. Prima di lui Celal Bayar, ricevuto da Giovanni XXII già nunzio apostolico in Turchia fra il 1934 e il 1943. Al centro dei colloqui gli sviluppi politici su Al-Quds, nome arabo per Gerusalemme. La condanna di Bergoglio del genocidio armeno aveva allontanato Ankara dalla Santa Sede, la convergenza è rinata dopo la decisione di Trump, fortemente...