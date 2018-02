Roma blindata, arriva Erdogan: 3.500 uomini in campo, bonifiche e "green zone"

Il Centro di Roma blindato per l'arrivo domenica sera del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In campo 3500 uomini, misure di sicurezza eccezionali e la creazione di una green zone, zona di massima sicurezza. Erdogan, insieme alla moglie e alcuni ministri, farà una visita lampo di 24 ore a Roma e ripartirà lunedì sera. Dall'incontro con il Pontefice lunedì mattina, a quello in Quirinale, poi a Palazzo Chigi. Erdogan sarà ospitato all'hotel Excelsior di via Veneto.



Da giorni sono iniziate le bonifiche e le rimozioni di cassonetti in Centro. Verranno impiegati anche reparti speciali per le "zone ravvicinate". Il corteo presidenziale si muoverà su corridoi prefissati, ciascuno dei quali con varie alternative, che verranno scelti all'ultimo momento in base alle esigenze di sicurezza.



Attivate anche le squadre Nucleare biologico chimico radiologico. La "green zone" disposta dalla Questura di Roma fino a domani sera, già adottata per le celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, si estende da San Pietro a piazza del Popolo e si allargherà fino alla stazione Termini, al Colosseo e al Circo Massimo. All'interno non verranno tollerati assembramenti di qualsiasi tipo. Fuori dal perimetro della green zone, nei giardini di Castel Sant'Angelo, domani alle 11 è in programma un sit-in di protesta della rete Kurdistan Italia. Prevista la partecipazione di 200 persone.

Domenica 4 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA