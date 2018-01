La tempesta Eleanor si abatte sul nord Europa, allarme in Inghilterra e Francia: chiusa la tour Eiffel

La tempesta Eleanor, che sta colpendo l'ovest e il nord della Francia e la regione parigina, ha già provocato un morto e 9 feriti, quattro dei quali gravi, almeno 3500 interventi dei vigili del fuoco, oltre che numerose interruzioni dell'elettricità e problemi al traffico aereo. E, proprio a causa dei venti di burrasca che stanno attraversando Parigi, oggi resterà chiusa al pubblico anche la tour Eiffel, come annunciato dalla Sete, la società che gestisce il celebre monumento della capitale francese. Eleanor è la quarta tempesta a toccare il paese dall'inizio di dicembre, dopo Ana, Bruno e Carmen.

La tempesta ha fatto dunque la sua vittima: una persona è morta per la caduta di un albero in una località dell'Alta Savoia, hanno reso noto i soccorritori. La vittima è una sciatrice ventenne che sulle piste di Morillon, in Alta Savoia, è stata colpita da un albero sradicato dal forte vento.



La situazione generale è dunque di massima allerta: finora i vigili del fuoco hanno eseguito 3500 interventi, e circa 225.000 utenze sono senza elettricità, ha annunciato la società Enedis. Per i violenti venti di burrasca, è stata vietata la circolazione di camper e caravan, i mezzi pesanti, moto e pedoni nei due sensi di marcia su un ponte in Normandia e sul viadotto del Grand Canal. Rallentato anche il trasporto ferroviario con diversi treni soppressi in Normandia e Alsazia, mentre circolano regolarmente i TGV nonostante qualche ritardo. Il traffico navale a Calais è rallentato ma non sospeso. Il traffico aereo è stato riaperto da poco negli aeroporti di Strasburgo e Bâle-Mulhouse dopo uno stop dovuto proprio al passaggio di Eleanor, ha resono noto la direzione generale dell'aviazione civile. Le forti raffiche di vento hanno provocato ritardi all'aeroporto parigino di Charles-de-Gaulle dove il 60% dei voli sono partiti in ritardo tra le 7 e le 9, e un terzo in arrivo.



La tempesta Eleanor sta sferzando anche il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l'allerta maltempo dall'Irlanda del Nord fino all'Inghilterra e alla Scozia. Secondo la Bbc un uomo è rimasto ferito non gravemente per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles mentre si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese. Ci sono disagi ai trasporti con strade bloccate e ponti chiusi a causa delle fortissime raffiche di vento. Secondo il Met Office, l'ufficio per la meteorologia,la situazione dovrebbe comunque migliorare nelle prossime ore.