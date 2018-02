Florida, nuova accusa a Trump: gioca a golf durante i funerali delle vittime della sparatoria nella scuola

Donald Trump gioca a golf durante i funerali delle vittime della sparatoria. È polemica sulla decisione del presidente americano di starsene sul green peraltro nella sua tenuta in Florida proprio mentre a pochi chilometri di distanza si svolgevano i funerali di due delle vittime della strage del liceo di Parkland.



A sferrare l'attacco è stato sulla Cnn l'anchorman di punta Anderson Cooper, che in un editoriale ha accusato il tycoon di non cambiare le sue abitudini nemmeno di fronte a una tragedia così grande: non solo per aver scelto il golf invece di andare ai funerali, ma di aver nelle stesse ore continuato a twittare, ma sul Russiagate.