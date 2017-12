â€‹Denver, sparatoria: morto un agente, 6 feriti. Ucciso l'assalitore

Sparatoria a Denver, in Colorado. Alcuni agenti sono stati colpiti nel corso di un conflitto a fuoco, dopo essere stati chiamati a interventire per schiamazzi nei pressi del complesso residenziale Copper Canyon Apartments, nella periferia della città, intorno alle 8 del mattino.



Uno degli agenti feriti e l'autore della sparatoria sono morti. Lo riferiscono le autorità precisando che le persone ferite sono 4 poliziotti e due civili.



La polizia ha chiesto agli abitanti della zona di restare in casa, lontani dalle finestre. Chi invece è stato costretto a lasciare le proprie abitazioni può rifugiarsi al centro ricreativo East Ridge.

Domenica 31 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 00:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA