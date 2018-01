Bielorussia, terrore al circo: trapezista perde la presa e precipita per 12 metri

di Federica Macagnone

Terrore allo stato puro venerdì scorso a Gomel, in Bielorussia, durante l'esibizione al circo di un gruppo di trapezisti che stavano effettuando un numero a 12 metri d'altezza. Yulia Tikaeva, 20enne moscovita che stava volteggiando nell'aria passando di volta in volta dalle mani di un compagno a quelle di un altro, ha improvvisamente perso la presa ed è precipitata al suolo, sbattendo prima sul bordo della rete di protezione e schiantandosi poi a terra a faccia in giù.Mentre la folla urlava per lo choc, uno spettatore ha immortalato la scena con il telefonino per poi postarla sui social. Immediatamente soccorsa e trasportata in barella, la ragazza è tuttora in ospedale senza aver mai ripreso conoscenza, ricoverata in terapia intensiva con gravi ferite alla testa: i medici, che non hanno riscontrato fratture, hanno deciso per ora di non operarla.Subito dopo l'incidente, sotto il tendone è sceso il gelo, con gli spettatori tutti in piedi a guardare quell'angelo caduto in volo che non si muoveva e i suoi colleghi che la soccorrevano. Uno di loro ha fatto cenno con le braccia che la performance era finita, le luci sono state spente e Yulia è stata portata via. Poco dopo, nel segno di "the show must go on", lo spettacolo è stato ripreso con un'esibizione di equitazione per tentare di far riprendere i presenti dallo choc: ma ormai i pensieri di tutti erano altrove, accanto al lettino d'ospedale dove Yulia lottava per non morire, per tornare a volare.