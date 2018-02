Zagaria, le minacce del boss dei Casalesi al processo: «Chi mi accusa mi da fastidio»

«Questo è un processo politico, Zara si sta inventando tutto e ora mi sta dando davvero fastidio. Mi sta mettendo sotto pressione, ora basta». Parole choc - la seconda volta in meno di dieci giorni - quelle rilasciate spontaneamente dal boss dei Casalesi Michele Zagaria, collegato in video-conferenza con il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), al processo che lo vede imputato insieme con Fortunato Zagaria (sono solo omonimi, ndr), ex sindaco di Casapesenna, suo paese d'origine, per il reato di violenza privata con l'aggravante mafiosa commessa ai danni proprio di Giovanni Zara, quando quest'ultimo era sindaco di Casapesenna, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009.



Nell'udienza dello scorso 23 gennaio, il boss, parlando del presunto attentato da lui ordinato nel 2009 contro Zara, di cui ha riferito il suo ex braccio destro oggi pentito Michele Barone, disse che «se avessi voluto uccidere Zara lo avrei fatto con o senza Barone, ma a modo mio». Allora il pm della Dda Maurizio Giordano chiese subito di inviare il verbale d'udienza alla Procura di Napoli perché temeva che quelle parole celassero un messaggio all'esterno; richiesta reiterata anche oggi per dichiarazioni che sembrano ancora più gravi. Il presidente del collegio Maria Francica è addirittura intervenuta per redarguire Zagaria: «Io non le permetto di dire che questo è un processo politico - ha detto il magistrato - è un processo punto e basta». Ne è nato un piccolo siparietto con il boss, che ha chiesto al giudice: «Cosa mi consigliate di fare?»; la Francica ha sorriso: «Lei ha due avvocati - ha risposto - si faccia consigliare da loro».



In un'altra udienza tenuta a Napoli qualche giorno fa, Zagaria aveva revocato per quel processo, i due legali Andrea Imperato e Angelo Raucci, dicendo di essere senza soldi; quest'ultimo oggi era però in aula a tutelare gli interessi del boss. Il capoclan ha ribadito la durezza del carcere duro, dicendo di sentirsi vittima di una campagna mediatica. «Qualunque cosa dico - ha affermato - viene strumentalizzata, tanto che nei giorni scorsi sono uscito anche in televisione». Tornando poi al capitolo Zara, l'ex primula rossa dei Casalesi, ha rettificato quando detto in una delle prime udienze del processo in cui aveva ricordato di aver incontrato Zara quando questi era piccolo, no «l'ho incontrato quando ero adulto; mi ha chiesto anche due favori». Su queste parole Zara ha preannunciato una nuova querela dopo quella presentata nel 2015.

Venerdì 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA