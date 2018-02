Vicenza, esplode tubatura alle Acciaierie Beltrame: morto operaio di 35 anni

di Luca Pozza

Un operaio di 35 anni, Andrea Ponzio, vicentino, residente in città, è morto a causa delle ferite riportate questa mattina in un infortunio sul lavoro avvenuto attorno alle 9 per lo scoppio di una tubatura all'interno dello stabilimento delle Acciaierie Beltrame, nella zona industriale di Vicenza, in viale della Scienza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem 118 che hanno prestato soccorso all'uomo, che è stato assistito sul posto e poi trasferito d'urgenza all'ospedale San Bortolo, dove tuttavia è morto nelle ore successive nonostante il prodigarsi dei sanitari.



Secondo le prime informazioni l'uomo si trovava sopra a un ponteggio quando è stato colpito in pieno volto dallo scoppio di una tubatura ad altra pressione, riportando gravissime lesioni, che poi sono risultate fatali. L'intervento dei vigili del fuoco è proseguito per mettere in sicurezza i luoghi dove è avvenuto l'infortunio. Accertamenti sono stati disposti anche da parte dello Spisal, che ha posto sotto sequestro l'area dove è avvenuta la tragedia. Alla Beltrame presenti anche le forze dell'ordine, che a loro volta stanno indagando e hanno interrogato anche alcuni colleghi di lavoro di Ponzio, i primi a soccorrere il loro compagno.





