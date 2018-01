Vicenza, la cella è troppo piccola: Tribunale concede sconto di pena a un omicida

La sua cella era troppo piccola e non rispettava gli standard imposti dall'Unione Europea. Per questo motivo, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha riconosciuto uno sconto di pena di 57 giorni a un nomade vicentino detenuto a Prato. Durante il periodo di reclusione precedente, a Vicenza e a Rovigo, era stato collocato in una stanza troppo angusta. I giudici gli hanno anche riconosciuto un risarcimento pari a 24 euro.



L'imputato, 40 anni, originario di Bassano, era stato condannato per l'omicidio della fidanzata e della suocera ad Albettone, avvenuto nel 2000, e per il rapimento di una bimba di due mesi. Si era visto comminare una pena di vent'anni di reclusione, a cui se ne erano aggiunti altri otto per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver ottenuto lo sconto di pena, il nomade ha comunque presentato ricorso in Cassazione.

