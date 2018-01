Torino, violenta la moglie e abbandona i figli: avvocato condannato a 8 anni di carcere

Avvocato ritenuto colpevole di abusi sulla moglie. Il professionista torinese - accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni e abbandono di minore - è stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione.



La parte lesa è la moglie, donna russa, madre di due bambini, che ha raccontato anni di angherie e di soprusi fisici e psicologici dal 2008 al 2014. Un giorno, disperata e senza più via di scampo, la donna è scappata in Russia e lo ha denunciato. Prima e dopo la lettura della sentenza, questa mattina in Tribunale a Torino, l'imputato ha protestato vivacemente con l'avvocato della donna, che ha fatto intervenire un carabiniere.



La parte lesa, seguita dall'avvocato Marino Careglio, ha ottenuto un risarcimento di 50mila euro. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Marco Latella, ha parlato di «sentenza pesante. La lettura degli atti e dei documenti mi ha portato a concludere che ci sono delle contraddizioni. Valuteremo il ricorso in appello».

Luned├Č 15 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA