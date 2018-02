Rimini, stupro in spiaggia: i tre minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi. Le vittime: «Viviamo nella paura»

Il difensore dei due polacchi non era presente in udienza, perché nel processo minorile non è possibile costituirsi parte civile, ma ha depositato giorni fa una memoria scritta, allegando le lettere dei suoi due assistiti, con «traduzione giurata, asseverata dal consolato». I due ricostruiscono gli enormi danni fisici e psichici subiti dopo le violenze nella spiaggia di Miramare, che proseguono anche una volta tornati in patria. «Ho problemi di concentrazione, insonnia e difficoltà nello studio», ha scritto la ragazza, che per le lesioni subite rischia il distacco di una retina e ha una serie di altri disagi fisici molto seri. «La vicenda ha influito negativamente sulla mia psiche, gli eventi mi tornano in mente quotidianamente», ha detto lui. «Prima dell'accaduto mi ritenevo una persona tollerante, ora sono diffidente e timoroso. Ho perso l'autostima e mi capitano pensieri con intenzione suicida», ha aggiunto. Il ragazzo, laureato in Medicina, non ha potuto partecipare ad un concorso per le conseguenze psicologiche di quanto successo in estate.

«L'entità della pena mi sembra adeguata e severa, la condanna consistente. Nessuno può dire che la giustizia italiana sia stata superficiale o leggera in questa vicenda». L'avvocato Maurizio Ghinelli, difensore dei due turisti polacchi vittime a fine agosto del gruppo di giovani stupratori di Rimini, si ritiene soddisfatto per la sentenza del gup del tribunale per i minorenni di Bologna. Nel commentare la sentenza, il legale sottolinea che bisogna considerare la riduzione prevista dal rito abbreviato e dal giudizio minorile. Sedici anni erano già stati inflitti a Rimini all'unico maggiorenne, il congolese Guerlin Butungu.