Pisa, proteste contro Salvini: scontri tra antagonisti e polizia

Sono sei i dimostranti appartenenti all'area antagonista che sono stati fermati dalla polizia dopo i disordini provocati per contestare un'iniziativa elettorale del leader leghista Matteo Salvini. Quattro si trovano attualmente in questura, davanti alla quale è in corso un presidio degli antagonisti, mentre due sono stati poi trasferiti in ospedale per le ferite riportate anche se le loro condizioni non sono preoccupanti.

Gli investigatori stanno ora compilando gli atti relativi al pomeriggio di guerriglia urbana scatenata dai dimostranti che almeno in due occasioni avrebbero, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, deliberatamente attaccato i cordoni di polizia e carabinieri schierati a protezione del comizio della Lega.



I sei dimostranti saranno tutti denunciati e non è escluso che la posizione di qualcuno possa ulteriormente aggravarsi all'esito della visione dei primi filmati e delle prime testimonianze raccolte. Il presidio all'esterno della questura prosegue con l'edificio protetto da decine di agenti e circa 150 manifestanti. Ma la situazione è di assoluta calma anche se alcune strade della zona sono state precauzionalmente chiuse al traffico.