Gli ultimi scontri/ Piazze come arene, deriva da fermare

di Paolo Graldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domanda: è in atto una sfida organizzata sul fronte dell’ordine pubblico? Diversi episodi, con cadenze regolari, segnalano una preoccupante deriva violenta. Manifestazioni non autorizzate che sfociano in aperte sfide alla polizia e ai carabinieri mostrano che riappaiono con crescente intensità soggetti che programmano assalti alle forze dell’ordine, cercano il corpo a corpo, sono attrezzati con scudi, bastoni, bombe carta, talvolta anche di bottiglie molotov. Un’aggressività programmata che passa da Forza...