Tragedia di Sofiya, autopsia per capire dove e come è stata uccisa

«Nulla di nulla» è la laconica risposta della legale Chiara Rinaldi, che assiste la famiglia del 50enne trevigiano morto suicida a Cornuda (Treviso), Pascal Daniel Albanese, su eventuali notizie relative al ritrovamento di un corpo di donna sfigurato in un dirupo del Monte Grappa.



L'uomo si era tolto la vita il 26 novembre scorso dopo che aveva denunciato la scomparsa di Sofiya Melnyka, la 43 ucraina sua compagna, a cui, senza certezze, già si attribuisce la salma ritrovata. Per la certezza si è in attesa dell'autopsia sul corpo della donna, che sarà effettuata domani o giovedì dal medico legale Alberto Furlanetto, lo stesso che ha fatto l'esame autoptico su Albanese.



La salma martoriata dalle intemperie è stata trovata vestita, in posizione fetale e con vicino i resti di un sacco delle immondizie, probabilmente usato per il trasporto perché, per i carabinieri di Vicenza e Treviso che indagano sulla vicenda, è evidente che la donna è stata uccisa altrove. Il ritrovamento è stato fatto, la vigilia di Natale, da un gruppo di cacciatori dopo che le pendici del monte Grappa erano state perlustrate per giorni, anche con l'uso dell'elicottero, senza esito. Al setaccio è stato passato il versante trevigiano del Grappa, mentre il corpo è stato trovato nel vicentino, in una scarpata che si apre all'altezza del terzo tornante della ex strada militare Cadorna.

Marted├Č 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA