Napoli, sacchetti di rifiuti contro De Luca all'inaugurazione del reparto dell'ospedale

Tensione a Pozzuoli, dove un gruppo di una ventina di manifestanti - che apparterrebbero a centri sociali della vicina Giugliano - ha fatto irruzione nell'ospedale S. Maria delle Grazie, interrompendo la cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto di urologia. Due sacchetti della spazzatura sono stati lanciati contro il governatore Vincenzo De Luca e le altre autorità presenti sul palco, tra cui il sindaco Vincenzo Figliolia. Sul posto la polizia.La tensione dopo l'inchiesta della procura di Napoli su un presunto giro di mazzette per politici e amministratori nello smaltimento illecito dei rifiuti in Campania incendia la campagna elettorale che vede tra gli indagati per corruzione anche Roberto De Luca, figlio del governatore ed ex assessore comunale a Salerno.