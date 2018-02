Caso rifiuti, si dimette il presidente della Sma

Roberto De Luca non è più un assessore del comune di Salerno, ma le dimissioni formalizzate oggi dal rampollo del governatore campano non bastano a placare le polemiche sul caso sollevato dall'inchiesta su tangenti e rifiuti in Campania che oggi si arricchisce di un nuovo video (il terzo) messo in rete da Fanpage. E di cui fa le spese Biagio Iacolare, presidente della Sma (società in house della Regione per la tutela dell'ambiente) e uomo di Ciriaco De Mita a Napoli che in serata ha annunciato le sue dimissioni. È la terza testa a rotolare, dopo quelle del consigliere delegato di Sma Campania Lorenzo di Domenico, e quella dello stesso De Luca jr., per effetto dell'inchiesta che sta facendo tremare la politica campana.



Con il Pd in evidente imbarazzo («no comment», svicola Graziano Delrio), sono i 5 Stelle a cavalcare la polemica chiedendo le firme per una mozione di sfiducia a Vincenzo De Luca. Nella campagna contro il governatore campano, i grillini scendono in campo con i loro pezzi da novanta. «È allucinante - commenta il candidato premier 5 Stelle Luigi Di Maio a proposito dell'inchiesta - sembra di vedere Gomorra». E sulla giunta De Luca il giudizio è senza appello: «Se ne deve andare a casa. È inquinata. Non possiamo credere che lui non fosse al corrente di quanto accadeva: sono coinvolti il figlio del governatore e Fulvio Bonavitacola che è il vicepresidente di De Luca. E nessuno tra Meloni, Renzi e Gentiloni su questa storia ha detto una parola». Le dimissioni di De Luca vengono chieste anche da Roberto Fico.



A Di Maio replica lo stesso Vincenzo De Luca su Facebook annunciando di aver dato mandato ai suoi legali di querelarlo: «Invito Di Maio, membro autorevole della casta a 15mila euro al mese - spiega il governatore campano - a rinunciare all'immunità parlamentare. Gli rinnoveremo la richiesta ogni giorno fino alle elezioni». E al suo fianco si schiera il segretario del Pd, Matteo Renzi, che a Di Maio ripete quanto già detto ieri: «Dopo aver detto che De Luca è un assassino, sei disponibile a rinunciare pubblicamente all'immunità parlamentare? Sì o no?».



Ma De Luca è sotto attacco anche da sinistra: «Quello che mi colpisce di più in modo del tutto negativo, al di là dei toni del governatore De Luca, è il contenuto», dice Nicola Fratoianni di LeU. Ci va giù duro Luigi de Magistris, il cui feeling con De Luca è un ricordo che si è perso nel tempo: «Da sindaco di Napoli, da magistrato e da cittadino - dice - sono indignato. Provo vergogna e inquietudine che ci siano ancora persone che ricoprono incarichi pubblici che non prendono a calci e mettono alla porta individui che entrano negli uffici per fare ragionamenti di cui anche i bambini capiscono i contenuti».



In serata l'annuncio delle dimissioni di Biagio Iacolare («per evitare qualsiasi strumentalizzazione in ordine ad una

vicenda dai contorni oscuri ed inquietanti», precisa il suo avvocato), aggiunge un altro tassello a una vicenda destinata a movimentare la campagna elettorale ancora per diversi giorni e su cui confessa un certo stupore anche l'Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone: «La Sma - osserva il presidente - è totalmente controllata dalla regione Campania, abbiamo fatto delle ispezioni ma il sistema degli appalti è risultato molto problematico. Ma mai avrei pensato - sottolinea - di vedere il filmato in cui un delinquente afferma di smaltire i fanghi nelle fogne. Mi ha colpito molto».



