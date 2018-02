Milano, le attiviste della Peta in lingerie e tacchi a spillo contro le pellicce

PLAY FOTO Milano, sexi conigli in piazza per protesta

Sexy conigli in lingerie bianca. Così oggi, in vista della settimana della moda, la Peta ha messo in scena a Milano la sua protesta contro l'uso di pellicce e pelli animali.

Il pelo dei conigli non ti appartiene

era scritto sui cartelli che avevano in mano due modelle in culotte, reggiseno e decolleté bianche e un modello in boxer e scarpe da ginnastica, che hanno attirato l'attenzione dei passanti anche per il capannello di fotografi che li ha circondati.

Nelle intenzioni si è trattato di un modo di sensibilizzare non solo gli stilisti ma anche gli acquirenti finali.