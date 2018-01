Milano, arrestato per violenza su una bambina: dalle indagini emerge una seconda vittima

È stato arrestato in ottobre per violenza sessuale aggravata, per avere aggredito una bimba di soli sei anni. Ora, le accuse nei confronti di Sergio Marziano diventano ancora più gravi: i pm gli contestano anche di aver abusato di un'altra bambina, affetta da sindrome di Down. L'uomo era stato scarcerato nel gennaio 2016 dopo essere stato condannato, tre anni prima, a 4 anni e 3 mesi per tentata prostituzione minorile, atti osceni e corruzione di minorenni: per i magistrati, avrebbe usato lo stratagemma di tenere in auto peluches e pupazzi per adescare ragazzine. Il secondo episodio di violenza risale a 2 mesi dopo l'uscita dal carcere: sarebbe avvenuto nel marzo del 2016.



Nei giorni scorsi il pm Luca Gaglio, titolare dell'inchiesta, ha chiuso le indagini e la nuova imputazione è stata unita al fascicolo sugli abusi nei confronti della prima vittima, una bimba cinese. Marziano avrebbe individuato la piccola in un ascensore di una fermata della metropolitana di Milano. L'avrebbe poi seguita, fino a molestarla in un luogo appartato. A breve gli inquirenti chiederanno il processo con rito immediato. Nel carcere di Bollate, Marziano aveva seguito un percorso psicoterapeutico per "sex offenders". Il 3 ottobre scorso, gli investigatori della Squadra Mobile, in accordo con la Procura di Milano, avevano deciso di diffondere le immagini della telecamere di sorveglianza, che immortalavano l'uomo che si allontanava dopo le molestie nei confronti della bimba cinese. Proprio grazie a quei fotogrammi, l'indagato era stato riconosciuto e fermato a Monza.

Luned├Č 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:25



