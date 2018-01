Milano, molestò due ragazzine di 12 anni sulle scale del condominio: giudizio immediato per un impiegato 50enne

Il pm di Milano Luca Gaglio ha chiesto il processo con rito immediato per un impiegato 50enne, residente nel milanese, arrestato nel dicembre scorso e accusato di avere molestato due dodicenni al loro rientro a casa da scuola, tra aprile e maggio 2017. Dalle indagini, coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri della Stazione San Cristoforo, è emerso che in entrambi i casi l'uomo avrebbe seguito le piccole e le avrebbe palpeggiate nei pressi dell'ascensore dei palazzi in cui vivono. Al 50enne è stato contestato di avere tentato di abusare di una bambina di 7 anni nell'agosto 2017. Dopo essere entrato nel palazzo dove abita la piccola, avrebbe prima finto di attendere l'arrivo dell' ascensore, poi l'avrebbe seguita sulle scale. Ma una volta notata la presenza dalla madre sulla porta di casa, l'uomo è fuggito.

Venerd├Č 26 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01



