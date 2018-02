Milano, tormenta i vicini per mesi, poi getta benzina sulla porta e li minaccia: arrestato

Per mesi ha tormentato i suoi vicini di casa ed è arrivato addirittura a minacciarli. Ha cosparso la porta della loro casa con della benzina, dicendo che li avrebbe ammazzati. Ieri, un 51enne con precedenti per atti persecutori, è stato arrestato in via San Paolino. Sul posto è intervenuta la Polizia. L'uomo, anche segnalato come consumatore di stupefacenti, da tempo dava fastidio alla famiglia di dirimpettai, ma non era mai stato sottoposto a nessun provvedimento.



Ha provocato una serie di danneggiamenti per cui era stato denunciato tre volte. Ieri, l'ennesimo episodio: si è avvicinato ai vicini con una tovaglia di spugna intrisa di alcol minacciando di darle fuoco. All'arrivo degli agenti si è mostrato aggressivo, é stato portato in ospedale per dei controlli ed è poi stato arrestato per atti persecutori.

Venerd├Č 23 Febbraio 2018



