Lombardia, finti tablet del referendum: costati 23 milioni, sono inservibili per gli studenti

MILANO Per 24.400 voting machine la Regione Lombardia ha speso 23 milioni di euro. Era il 22 ottobre 2017 quando gli apparecchi elettronici hanno sostituito (male per la verità, dato che il sistema si è inceppato) carta e matita nel referendum per l'autonomia. Da allora a oggi i marchingegni per il voto si sono trasformati in tablet e sono stati distribuiti a sessanta scuole per la sperimentazione in campo didattico. «E la sensazione che sia stato un grande spreco è tutt'altro che tramontata»,...