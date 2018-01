Modena, prostituta travolta da un treno, fermato l'assassino: ha precedenti per omicidio

Un 50enne sardo residente a Osilo (Sassari), ma domiciliato da tempo a Modena, è stato fermato come indiziato per l'omicidio di Arietta Mata, prostituta 24enne trovata morta domenica mattina sui binari di Gaggio (Modena), dopo essere stata travolta da un treno. L'uomo, che ha già un precedente simile per rapina e omicidio volontario degli anni Novanta, avrebbe rapinato e ucciso la ragazza, per poi abbandonare il corpo sui binari. Ancora da chiarire le modalità del delitto.



Arietta Mata, la prostituta ungherese di 24 anni morta sotto un treno nel Modenese tra sabato e domenica sarebbe stata uccisa. Si tratterebbe dunque di un omicidio. La questura di Modena ha indetto per le 10 una conferenza stampa per spiegare i dettagli dell'accaduto. Dunque, come si sospettava, qualcuno potrebbe aver spinto la giovane sotto al convoglio. Le indagini sono della squadra mobile. La ragazza è stata investita a Gaggio, tra Modena e Castelfranco Emilia.

Venerdì 26 Gennaio 2018



