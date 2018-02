Addio a Federico Leardini: il giornalista di Sky morto a 38 anni dopo un infarto in palestra

Lutto nel giornalismo. E' morto Federico Leardini, 38 anni, giornalista esperto di borsa e finanza a Sky Tg 24. Il giovane conduttore televisivo è deceduto in seguito a un arresto cardiaco mentre si stava allenando in una palestra a Carate Brianza. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.



Le condizioni del giornalista erano apparse da subito gravissime. In arresto cardiaco è stato trasferito d’urgenza al San Gerardo di Monza.



Laurea in scienze politiche e un master in relazioni internazionali. Dal 2011 era a Sky e conduceva da inizio anno una seguitissima rubrica economica «La campanella». Lascia moglie e una bimba. in tenera età.

Sabato 3 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43



