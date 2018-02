Bologna, scontri tra polizia e centri sociali: feriti 4 studenti e un agente

Un'altra carica in serata, insieme all'uso degli idranti, è stata fatta dalle forze di polizia per disperdere il corteo organizzato dai centri sociali a Bologna contro la manifestazione di Forza Nuova in Piazza Galvani. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di presidio nella centralissima piazza Cavour, ma le forze dell'ordine hanno caricato con gli idranti. Dopo le cariche il corteo è arretrato di un centinaio di metri, poi i manifestanti si sono seduti per terra e hanno intonato 'Bella Ciaò. Durante gli scontri sono volati fumogeni, bottiglie e qualche grosso petardo.





Tensione e scontri in piazza Galvani a Bologna erano iniziati nel pomeriggio in vista del comizio serale del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall'intervento delle forze dell'ordine - schierate in tenuta antisommossa - fuori dalla piazza, con una serie di cariche, lungo via Farini fino all'altezza della vicina Piazza Cavour.

Quattro studenti sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure dei medici durante gli scontri. Ferito lievemente anche un agente rimasto contuso nel parapiglia che si è creato, e alcuni altri studenti raggiunti dalle manganellate.