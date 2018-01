La Spezia, meningite a 5 anni: ricoverato d'urgenza bimbo muore in ospedale

Un bambino di 5 anni è morto stamani poco dopo le 6 in ospedale alla Spezia dove era stato ricoverato d'urgenza per una sospetta sepsi batterica, rivelatasi poi meningite da meningococco. Il bimbo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono precipitate e il bambino è deceduto. È in corso l'esame del liquor. L'assessorato regionale alla Sanità conferma che è stato avviato il protocollo previsto dalle linee guida in materia. Non è ancora dato sapere se bimbo era vaccinato o no.



Il bimbo è arrivato in ospedale in condizioni disperate. Secondo quanto appreso, il piccolo è stato portato al pronto soccorso dai genitori alle 6,30 in condizioni critiche. La Tac a cui è stato sottoposto ha evidenziato un edema cerebrale esteso tanto che è stato allertato l'elisoccorso per un immediato trasferimento all'ospedale Gaslini di Genova. Poco dopo però il piccolo è andato in arresto cardiaco e, nonostante le manovre di rianimazione siano durate oltre un'ora, è deceduto.



Nel primo pomeriggio i direttori delle due strutture complesse si recheranno presso il plesso scolastico comprensivo della scuola materna frequentata dal bambino per fornire tutte le informazioni ai genitori dei bambini e procedere con la profilassi antibiotica. Nel frattempo l'agenzia regionale per la salute Alisa ha provveduto a costituire una commissione di verifica incaricata degli approfondimenti e delle valutazioni necessarie.



La commissione è composta da Claudio Viscoli, direttore del dipartimento Malattie infettive del Policlinico San Martino, Elio Castagnola, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Giannina Gaslini, Roberto Carloni, direttore della Prevenzione (Alisa), Lorenzo Bistolfi, direttore Cure Primarie (Alisa), Francesco Bermano del 118 Policlinico San Martino.

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA