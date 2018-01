Ancona, cocaina nascosta in casa: arrestata casalinga pusher

In casa, nascondeva in una plafoniera dosi di cocaina pronte per lo spaccio, divise in 15 piccoli involucri di cellophane. Lei, una casalinga di 48 anni, insospettabile pusher, è stata arrestata dai carabinieri a Corinaldo (Ancona) con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari la controllavano da giorni. Perquisendo casa sua, gli inquirenti hanno trovato 15 grammi di cocaina.



La donna è stata fermata appena è salita in macchina in via Madonna degli Angeli. Nella borsetta nascondeva un coltello richiudibile, con la lama ancora sporca di polvere bianca. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche altri materiali per il confezionamento delle dosi. Dopo l'arresto, la casalinga è stata accompagnata al tribunale di Ancona per l'udienza di convalida. Le indagini proseguono per capire se la donna nascondesse la droga in casa per conto di qualcun altro.

