Anacapri, cadono massi su una zona balneare: bloccato l'accesso

Il sindaco di Anacapri (Napoli), Franco Cerrotta, ha disposto con un'ordinanza firmata oggi il divieto di accesso a Gradola, una zona balneare di Anacapri, sull'isola di Capri, lontana dal centro abitato, a seguito della caduta di alcuni massi registrata nei giorni scorsi. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco di Capri e del personale dell'ufficio tecnico comunale di Anacapri. L'evento franoso che ha visto la caduta di massi si è verificato in località Gradola, in prossimità di un sito balneare pubblico che ovviamente è chiuso nel periodo invernale. L'area interessata è stata inibita transennando l'accesso al viottolo e alla piazzola adiacente il mar. Insieme all'ordinanza di divieto di accesso alla località balneare, il sindaco Cerrotta ha disposto che vengano avviate tutte le attività e gli interventi per verificare e ripristinare la sicurezza e la fruibilità pubblica della zona.

Mercoledì 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA