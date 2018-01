Abetone, sciatore muore sbattendo contro un albero durante un fuoripista

Incidente mortale sulla pista da sci Zeno 1 dell'Abetone (Pistoia). La vittima è uno sciatore di 52 anni, residente a Montecatini Terme (Pt). L'incidente è avvenuto questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, lo sciatore sarebbe entrato nel bosco, passando per fuori pista, per raggiungere la pista Zeno 2; avrebbe poi perso il controllo degli sci, andando a sbattere contro un albero. L'uomo non avrebbe avuto il casco. Inutile i tentativi di rianimare l'uomo. Testimone involontario della tragedia il figlio ventenne anche lui sciatore.

Mercoled├Č 24 Gennaio 2018



