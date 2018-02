Dirigenti Pa, gli aumenti commisurati ai risultati

di Andrea Bassi

ROMA Rimasto fino ad oggi un po’ in ombra, anche il contratto dei dirigenti pubblici si avvia verso il rinnovo. La ministra della Funzione pubblica, Marianna Madia, ha firmato l’atto di indirizzo, il documento che dà la possibilità all’Aran, l’Agenzia che tratta per lo Stato il rinnovo con i sindacati, ad avviare il tavolo di confronto. Come tutti gli altri dipendenti pubblici, anche i dirigenti hanno il loro contratto bloccato da ormai quasi nove anni. Per i 156 mila “manager” pubblici,...