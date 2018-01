Caso Tasso, parla il prof: «Non mando sms hot per loro ero un amico»

di Camilla Mozzetti

«Non ho mai cercato le mie alunne, ho solo risposto ai loro messaggi perché il mio numero lo hanno tutti, lo do a chi me lo chiede». Il suo modo di insegnare, quello di Maurizio Gracceva, docente di Storia e filosofia al liceo classico Torquato Tasso di Roma, accusato di molestie da 4 studentesse e per questo indagato dalla Procura di Roma, esula dal tradizionale rapporto insegnante-alunno. Complice il desidero di instaurare un “maggior dialogo” e convinto dell’utilità di «unire la dimensione...