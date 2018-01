La madre 90enne di Patrizia Reggiani: «Va fatta interdire»

di Claudia Guasco

MILANO «Avevo giurato a me stessa che non sarei più entrata in un tribunale». E invece eccola qui Patrizia Reggiani, vedova Gucci, seduta davanti alla stanza del giudice Ilaria Mazzei, sezione tutele. Cappottino arancione, guanti bordati di pelliccia, occhiali scuri, elegantissima, secondo la madre novantenne non è in grado di badare a se stessa: «Ho paura che Patrizia sia manipolabile e dissipi il patrimonio», afferma Silvana Barbero. Così chiede al magistrato la nomina di un amministratore di...