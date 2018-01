«Sisma, Camerino avrà le sue casette»: accolto l’appello

di Alessandra Camilletti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA L’obiettivo è riavvicinare al più presto abitanti e studenti. «I progetti per Camerino sono molteplici, sia per l’università sia per la ricostruzione del centro storico», sottolinea Paola De Micheli, commissaria straordinaria per la ricostruzione del centro Italia colpito dal sisma del 2016. «Mi sento di dire, anche rispetto all’appello dei professori, che raccogliamo con favore questa loro attenzione e rafforziamo con i fatti le nostre intenzioni» aggiunge. E ancora:...