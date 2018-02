Fiocchi di neve a Sezze, imbiancato tutto il territorio

di Alessandro Mattei

Fiocchi di neve a Sezze. Il territorio comunale in queste ore è attraversato da una perturbazione nevosa come era stato anticipato ieri dal bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio. Leggeri fiocchi di neve hanno imbiancato buona parte della periferia ed il centro storico della città. Pochi i disagi per gli spostamenti, tanta invece la gioia per i più piccoli per la suggestiva atmosfera invernale. Neve e pioggia debole è prevista fino al primo pomeriggio, poi il maltempo dovrebbe abbandonare l’intera Regione Lazio.



Mercoledì 14 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA