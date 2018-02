Una passeggiata storica cavalcando la musica. In altre parole, un Reading Musicale, ovvero una chiacchierata con pillole musicali dei più bei classici della musica dall’800 ad oggi. Attraverso sfumature, trasformazioni, evoluzioni.

Un percorso organizzato dall’Associazione Mozart Italia che si terrà venerdì mattina, alle 11, presso l’Auditorium «Bianchini» di Terracina. La singolare e originale «lezione-concerto», davanti a centinaia di studenti delle Superiori, sarà tenuta, al pianoforte, dal maestro Alessandro Simoni di Frosinone.

È l’occasione per ricalcare le tappe più importanti della musica classica europea. Una parabola evolutiva che coinvolgerà, anche nel corso dell’incontro, gli stessi ragazzi nello spettacolo intitolato, appunto «...Un mare di musica».

Ma chi è il docente?

Alessandro Simoni, 21 anni, di Frosinone, ha frequentato il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, sotto la guida del M° Gilda Buttà, conseguendo il diploma in pianoforte con votazione di 10/10 con lode e menzione d’onore. Attualmente frequenta corsi di perfezionamento presso l’Accademia Pianistica delle Marche, sotto la guida del M° Lorenzo Di Bella. Ha partecipato a Masterclass e corsi estivi tenuti da Michele Marvulli, Roberto Cappello, Riccardo Risaliti, Fausto Di Cesare ecc.

Ha partecipato a numerose competizioni nazionali ed internazionali ottenendo il Primo Premio ai Concorsi Pianistici La Palma d’Oro II edizione, Lia Tortora XII edizione, Rotary Club Teramo Est XXII edizione, Concentus Roma II edizione.

Intensa la sua attività concertistica realizzata per le principali associazioni musicali italiane.

