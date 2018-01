Frosinone, accusato di abusi sulla figlia: soltanto una corona al funerale del padre suicida

di Maria Lombardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal nostro inviato ROCCASECCA (Frosinone) Una corona di rose rosse, l'unica, accanto all'altare. «La moglie, le figlie e i generi». Sono tutti in prima fila, nella chiesa di Roccasecca Scalo, davanti alla bara del marito e padre che se ne è andato lasciando tante domande che non avranno risposta. «È uno di quei momenti in cui si rinuncia a capire, perché certe vicende si vivono senza mai capirne il senso», anche don Giandomenico Valente avrà sofferto a trovare le parole di questa...