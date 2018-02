Giulianova, studente magrebino accoltellato al viso a scuola

Uno studente magrebino di 17 anni è stato ferito stamattina a scuola a Giulianova (Teramo) da una coltellata che gli è stata sferrata al viso. Il ragazzino è stato soccorso e portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.



L'episodio sarebbe accaduto in un istituto professionale. La lama del coltello avrebbe trafitto la guancia della vittima facendogli saltare un dente.



L'aggressore, J.M., studente del quarto anno dell'istituto Ipias, avrebbe poi spiegato che l'altro ragazzo lo avrebbe sgambettato, di qui la violenta reazione.



J.M. lo ha colpito con una coltellata alla guancia, che gli ha provocato un grosso taglio con rimozione del molare, per cui è stato trasportato in ospedale e medicato al Pronto soccorso. Il giuliese, sentito dai carabinieri, ha dichiarato che era da tempo che il tunisino lo molestava. Lo studente è stato comunque denunciato per lesioni personali aggravate e per porto abusivo di coltello di genere proibito.

